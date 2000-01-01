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Глухов Тимофей Дмитриевич

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Место рождения

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)

Дата рождения

Около 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Глухов Дмитрий Абрамович

Мать: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
12.03.1849

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Курдюкова Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее д. Глухова, Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.04.1854

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
11.06.1855

Сын: Глухов Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
05.12.1856

Сын: Глухов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
07.02.1859

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
03.12.1862

Сын: Глухов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
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