Глухов Тимофей Дмитриевич
Место рождения(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Дата рожденияОколо 1816
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
Около 1816
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
12.03.1849
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Курдюкова Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее д. Глухова, Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.04.1854
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
11.06.1855
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
05.12.1856
Сын: Глухов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
07.02.1859
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
03.12.1862
Сын: Глухов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Глухова Надежда Лукинична
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно