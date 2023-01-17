Бибизакия Шахмардановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шахмардан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габделшакур Мухамматлатифович
Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Габделшакур Мухамматлатифович
Смерть
Неизвестно