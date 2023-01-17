Бибизакия Шахмардановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибизакия Шахмардановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1905 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахмардан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габделшакур Мухамматлатифович

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1905 ст.

Сын: Шакуров Гафур Латифович

Отец ребёнка: Габделшакур Мухамматлатифович

Смерть
Неизвестно
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