Меркурьев Михаил ?Иванович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркурьев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиста Иосифовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Меркурьев Яков Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Меркурьев Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно