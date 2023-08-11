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Меркурьев Михаил ?Иванович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркурьев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктиста Иосифовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Меркурьев Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Меркурьев Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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