Ситникова Ольга Ивановна 30.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситникова Ольга Ивановна

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Место рождения

Власьево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.01.1922

Дата смерти

21.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Власьево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр Викторович

Отец ребёнка: Ситников Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1946

Сын: Ситников Евгений Викторович

Отец ребёнка: Ситников Виктор Иванович

Смерть
21.02.2007

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