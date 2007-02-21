Ситникова Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.01.1922
Дата смерти21.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Александр Викторович
Отец ребёнка: Ситников Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1946
Сын: Ситников Евгений Викторович
Отец ребёнка: Ситников Виктор Иванович
Смерть
21.02.2007