Шикуров Владимир Терентьевич 14.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шикуров Владимир Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1940

Дата смерти

30.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940

Отец: Шикуров Терентий Тарасович

Мать: Шикурова (Иванова) Фекла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикурова Галина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шикурова Галина Степановна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шикурова Галина Степановна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.09.2006
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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