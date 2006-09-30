Шикуров Владимир Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1940
Дата смерти30.09.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шикурова Галина Степановна
Рождение ребёнка
11.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шикурова Галина Степановна
Смерть
30.09.2006