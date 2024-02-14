Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения16.06.1825
Дата смерти02.06.1910
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1825
Отец: Нигматов Рахмат
Мать: (Сейфуллова) Сахиб
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: (РахимкулловаМухамедрахимова) Хабибзямал
Рождение ребёнка
1856
Сын: Абдулгазизов Рахматуллин Шигабутдин С 3.03.1888 Мулла Мечети Д. Малое Русаково
Мать ребёнка: (РахимкулловаМухамедрахимова) Хабибзямал
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рахматуллин Мингазетдин Первый Муж Габдельгазизович
Мать ребёнка: (РахимкулловаМухамедрахимова) Хабибзямал
Смерть
02.06.1910