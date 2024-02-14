Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково

Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

16.06.1825

Дата смерти

02.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1825

Отец: Нигматов Рахмат

Мать: (Сейфуллова) Сахиб

Рождение ребёнка
1852

Сын: Абдулгазизов Замалетдин

Мать ребёнка: (РахимкулловаМухамедрахимова) Хабибзямал

Рождение ребёнка
1856

Сын: Абдулгазизов Рахматуллин Шигабутдин С 3.03.1888 Мулла Мечети Д. Малое Русаково

Мать ребёнка: (РахимкулловаМухамедрахимова) Хабибзямал

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рахматуллин Мингазетдин Первый Муж Габдельгазизович

Мать ребёнка: (РахимкулловаМухамедрахимова) Хабибзямал

Смерть
02.06.1910

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