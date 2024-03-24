Палачев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палачев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Палачев Алексей

Мать: Палачева Алевтина

Смерть
Неизвестно
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