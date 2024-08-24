Гуменюк Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуменюк Марина Васильевна

Гуменюк Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк Евдокия Иванович

Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуменюк Иван ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гуменюк Степан Иванович

Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гуменюк Архип Иванович

Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?

Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Гуменюк Николай Иванович

Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гуменюк Федор Иванович

Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гуменюк Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.