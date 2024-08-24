Гуменюк Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк Евдокия Иванович
Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуменюк Иван ?
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?
Рождение ребёнка
16.01.1914
Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?
Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гуменюк Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гуменюк Иван ?
Смерть
Неизвестно