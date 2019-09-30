Иванова (Спиридонова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1937
Дата смерти30.09.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Василий
Рождение ребёнка
28.02.1965
Дочь: Юскаева (Иванова) Светлана
Отец ребёнка: Иванов Василий
Смерть
30.09.2019
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно