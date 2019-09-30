Иванова (Спиридонова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Спиридонова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1937

Дата смерти

30.09.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937

Отец: Спиридонов Александр

Мать: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий

Рождение ребёнка
28.02.1965

Дочь: Юскаева (Иванова) Светлана

Отец ребёнка: Иванов Василий

Смерть
30.09.2019
Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

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