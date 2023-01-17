Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Около 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
1762 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Фаддей Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Панкрат Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Ефим Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Василиса Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Фёдоров

Смерть
Около 1806
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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