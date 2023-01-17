Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиОколо 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Фаддей Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Панкрат Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Ефим Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Василиса Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Фёдоров
Смерть
Около 1806
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан