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Зазулин Степан Васильев

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1833 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1879

Отец: Зазулин Василий Алексеевич

Мать: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Крещение
29.04.1879
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Смерть
Неизвестно
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