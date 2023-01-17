Зазулин Степан Васильев
Место рождения
Дата рождения24.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1879
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Крещение
29.04.1879
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Смерть
Неизвестно