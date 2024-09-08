Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Афанаскин Алексей Леонтьев

ф203 о780 д4348 стр 342
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: (Афанаскин) Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Леонтьев

ЦГА Москвы, ф203, о780, д4493, стр 339
Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Афанаскин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Леонтьев

ЦГА Москвы, ф 203, о 780, д 4798, стр. 532
Рождение ребёнка
1923

Сын: Афанаскин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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