Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1912
ф203 о780 д4348 стр 342
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: (Афанаскин) Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Леонтьев
ЦГА Москвы, ф203, о780, д4493, стр 339
Рождение ребёнка
15.09.1914
Сын: Афанаскин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Леонтьев
ЦГА Москвы, ф 203, о 780, д 4798, стр. 532
Рождение ребёнка
1923
Сын: Афанаскин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Леонтьев
Смерть
Неизвестно