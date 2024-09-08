Саранин Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранин Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1908

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Удмуртия г. Саранск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давыдова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранин Юрий Савельевич

Мать ребёнка: (Давыдова) Елена Николаевна

Бракосочетание
1944

Жена: (Давыдова) Елена Николаевна

Смерть
1966
Пермская обл. г. Александровск

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