Саранин Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1908
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Удмуртия г. Саранск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Давыдова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Давыдова) Елена Николаевна
Бракосочетание
1944
Смерть
1966
Пермская обл. г. Александровск