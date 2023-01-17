Медведева (Оленева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Оленева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около ?.03.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1858 ст.

Отец: Оленев Иван Егорович

Мать: не указана

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1876 ст.

Муж: Медведев Василий Емельянович

Александровка, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878 ст.

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1883 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.

Сын: Медведев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.

Сын: Медведев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.

Дочь: Князева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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