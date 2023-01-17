Медведева (Оленева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.03.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около ?.03.1858 ст.
Отец: Оленев Иван Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1876 ст.
Александровка, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878 ст.
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
29.03.1883 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.
Сын: Медведев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.
Сын: Медведев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.
Дочь: Князева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно