Седнева (Смирнова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1911
Дата смерти02.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1930
Дочь: Волкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Седнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
?.11.1932
Отец ребёнка: Седнев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
23.02.1948
Отец ребёнка: Седнев Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1995