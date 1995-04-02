Седнева (Смирнова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седнева (Смирнова) Анна Павловна

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Место рождения

Новоселки, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.02.1911

Дата смерти

02.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.08.1930

Дочь: Волкова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Седнев Иван Фёдорович

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.11.1932

Сын: Седнев Борис Иванович

Отец ребёнка: Седнев Иван Фёдорович

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1948

Сын: Седнев Николай Иванович

Отец ребёнка: Седнев Иван Фёдорович

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седнев Иван Фёдорович

Смерть
02.04.1995
Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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