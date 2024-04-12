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Новиков Михаил Дорофеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Федоров Дорофей Савельевич

Мать: Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бастрыкина Евгения Новикова

Мать ребёнка: Новикова Февронья Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новиков Кондратий Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Февронья Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Федоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Февронья Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Февронья Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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