Новиков Михаил Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Федоров Дорофей Савельевич
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бастрыкина Евгения Новикова
Мать ребёнка: Новикова Февронья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новиков Кондратий Михайлович
Мать ребёнка: Новикова Февронья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Новикова Февронья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния