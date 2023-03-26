Щербак (Павленко) Ульяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Павленко) Ульяна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазутин Михаил Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1950

Сын: Исляев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Исляев Иван Александрович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Исляева Валентина Емельяновна

Отец ребёнка: Щербак Емельян Савельевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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