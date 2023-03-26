Щербак (Павленко) Ульяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазутин Михаил Макарович
Рождение ребёнка
15.01.1950
Сын: Исляев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Исляев Иван Александрович
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Исляева Валентина Емельяновна
Отец ребёнка: Щербак Емельян Савельевич
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно