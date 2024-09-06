(Боровикова) Анна Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Илларион Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Боровиков Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов
Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Боровиков Николай Григорьев
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Боровикова) Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Боровиков Василий Григорьев
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Филимонова (Боровикова) Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов
Смерть
1939