(Боровикова) Анна Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боровикова) Анна Илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Илларион Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Боровиков Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Боровиков Николай Григорьев

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Боровикова) Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Боровиков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Филимонова (Боровикова) Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Боровиков Григорий Трофимов

Смерть
1939

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