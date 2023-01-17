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Андриан Михайлович

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Место рождения

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.08.1829 ст.

Дата смерти

04.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1829 ст.

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Анна Ксенофонтовна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1851

Жена: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Михайлов Александр Андрианович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Михайлов Иван Андрианович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1861

Дочь: Анфиса Андриановна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.

Сын: Михайлов Павел Андрианович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
07.06.1867

Сын: Андрианов Василий Андрианович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1870

Сын: Андрианов Михаил Андрианович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.06.1873

Сын: Михайлов Андрей Андрианович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.12.1891
Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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