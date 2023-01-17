Андриан Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.08.1829 ст.
Дата смерти04.12.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1829 ст.
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Анна Ксенофонтовна
Бракосочетание
04.02.1851
Жена: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михайлов Александр Андрианович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.1860
Сын: Михайлов Иван Андрианович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1861
Дочь: Анфиса Андриановна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.
Сын: Михайлов Павел Андрианович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
07.06.1867
Сын: Андрианов Василий Андрианович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1870
Сын: Андрианов Михаил Андрианович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
?.06.1873
Сын: Михайлов Андрей Андрианович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Смерть
04.12.1891