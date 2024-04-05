Байбородина Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1826 ст.
Сын: Байбородин Яков Семёнович
Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1829 ст.
Сын: Байбородин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахтусова Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич
Смерть
07.09.1861