Байбородина Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородина Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1861

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1826 ст.

Сын: Байбородин Яков Семёнович

Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич

Акуловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.10.1829 ст.

Сын: Байбородин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич

Акуловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахтусова Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбородин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Байбородин Семён Григорьевич

Смерть
07.09.1861
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