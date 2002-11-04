шаломина (Лукьянова) анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1925
Дата смерти04.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925
Отец: Лукьянов федор
Мать: Лукьянова евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаломин Юрий
Отец ребёнка: Шаломин федор
Смерть
04.11.2002
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Творино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область