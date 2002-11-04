шаломина (Лукьянова) анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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шаломина (Лукьянова) анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1925

Дата смерти

04.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925

Отец: Лукьянов федор

Мать: Лукьянова евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаломин Юрий

Отец ребёнка: Шаломин федор

Смерть
04.11.2002
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Творино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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