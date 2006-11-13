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Семененко Кирилл Михайлович
Семененко Кирилл Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Семененко Михаил Борисович
1982 г.р.
Мать
Михайлова Валентина Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2006
Отец:
Семененко Михаил Борисович
Мать:
Михайлова Валентина Владимировна
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