Ефим Лукъянов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Лукъянов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1694 г.р.

Дети

Около 1717 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1733 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Михей Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Василий Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Анна Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Сергей Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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