Ефим Лукъянов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Михей Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Василий Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Анна Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Сергей Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Степанова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно