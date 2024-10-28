Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1924
Сын: Петров Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Лужных (Петрова) Римма Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1928
Дочь: (Петрова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Петрова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Смерть
1931