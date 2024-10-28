Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.11.1924

Сын: Петров Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Лужных (Петрова) Римма Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1928

Дочь: (Петрова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петрова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Смерть
1931

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