Горелов Геннадий Ильич
Место рождения
Дата рождения17.09.1934
Дата смерти23.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1934
Рождение ребёнка
12.09.1959
Сын: Горелов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Горелова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1964
Дочь: Тонкачева Ирина Геннадиевна
Мать ребёнка: Горелова Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2003
Красный Поселок, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область