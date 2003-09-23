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Горелов Геннадий Ильич

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Место рождения

Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.09.1934

Дата смерти

23.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1934

Отец: Горелов Илья Степанович

Мать: Горелова Елизавета Иосифовна

Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Горелов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Горелова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1964

Дочь: Тонкачева Ирина Геннадиевна

Мать ребёнка: Горелова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Лидия Алексеевна

Смерть
23.09.2003
Красный Поселок, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
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