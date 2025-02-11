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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Андрей Матвеев1785 г.р.
Дети
Афанасий АндреевДо 1811 г.р.
Тарас Андреев1829 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Афанасий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тарас Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев