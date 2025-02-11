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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Андрей Матвеев1785 г.р.
Дети
Афанасий АндреевДо 1811 г.р.
Тарас Андреев1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тарас Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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