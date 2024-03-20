Колбина Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбина Ираида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1954

Отец: Елсуков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1975

Сын: Колбин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Колбина Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Колбина Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Колбина Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1980

Дочь: Чиркова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Колбина Геннадий Иванович

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