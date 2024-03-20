Колбина Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1954
Отец: Елсуков Иван
Рождение ребёнка
21.07.1975
Сын: Колбин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Колбина Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Колбина Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Колбина Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1980
Дочь: Чиркова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Колбина Геннадий Иванович