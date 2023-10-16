Востриков Ефрем Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: мама
Рождение ребёнка
1819
Сын: Востриков Гаврил Ефремович
Мать ребёнка: Вострикова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Востриков Константин Ефремович
Мать ребёнка: Вострикова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Вострикова) Домна Ефремовна
Мать ребёнка: Вострикова Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно