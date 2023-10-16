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Востриков Ефрем Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: мама

Рождение ребёнка
1819

Сын: Востриков Гаврил Ефремович

Мать ребёнка: Вострикова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Востриков Константин Ефремович

Мать ребёнка: Вострикова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Вострикова) Домна Ефремовна

Мать ребёнка: Вострикова Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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