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Болданков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

18.07.1943

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
18.07.1943
БОЛДАНКОВ Иван Федорович (ложка подписанная). Родился: 1923 г. Призван Московским ГВК, г.Москва. Красноармеец, разведчик, 327 ап. Семья: Болданков Федор Сергеевич — отец, Мордовская АССР, Зубополянски... Показать все

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