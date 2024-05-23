Болданков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смерти18.07.1943
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.1943
БОЛДАНКОВ Иван Федорович (ложка подписанная). Родился: 1923 г. Призван Московским ГВК, г.Москва. Красноармеец, разведчик, 327 ап. Семья: Болданков Федор Сергеевич — отец, Мордовская АССР, Зубополянски... Показать все