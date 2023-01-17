Филиппова (Ануфриева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Ануфриева) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

09.09.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1906

Муж: Филиппов Иван

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.07.1908

Дочь: Терентьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
09.09.1964
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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