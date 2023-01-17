Филиппова (Ануфриева) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти09.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1906
Муж: Филиппов Иван
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: Терентьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван
Смерть
09.09.1964
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно