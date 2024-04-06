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Курбатов Иван Андреевич

Место рождения

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.11.1906

Дата смерти

11.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1906

Отец: Курбатов Андрей

Мать: Парасковья Васильевна

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
?.04.1933

Жена: Курбатова Анна Филипповна

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1942

Дочь: Пекарская Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филипповна

Кунарское, Богданович, Свердловская область
Смерть
11.05.1994
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