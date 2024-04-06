Курбатов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1906
Дата смерти11.05.1994
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1906
Отец: Курбатов Андрей
Мать: Парасковья Васильевна
Бракосочетание
?.04.1933
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1942
Дочь: Пекарская Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филипповна
Кунарское, Богданович, Свердловская область
Смерть
11.05.1994