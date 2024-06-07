Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Чураков Фома Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Лимонова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Лимонова) Васа Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Махнева (Лимонова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Лимонова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Лимонова) Аксинея Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич
Смерть
Неизвестно