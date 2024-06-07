Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонова (Чуракова) Доминика Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Чураков Фома Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Андрей Лазаревич

Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Лимонова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Лимонова) Васа Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Махнева (Лимонова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Лимонова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Лимонова) Аксинея Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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