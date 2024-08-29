Красильник Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильник Михаил Викторович

Красильник Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильник (Дулясова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
02.08.1983

Дочь: Красильник Вера Михайловна

Мать ребёнка: Красильник (Дулясова) Татьяна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1991

Сын: Красильник Иван Михайлович

Мать ребёнка: Красильник (Дулясова) Татьяна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.