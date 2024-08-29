Красильник Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1983
Дочь: Красильник Вера Михайловна
Мать ребёнка: Красильник (Дулясова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
31.01.1991
Сын: Красильник Иван Михайлович
Мать ребёнка: Красильник (Дулясова) Татьяна Михайловна
Смерть
2013