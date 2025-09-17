Павел Ильин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Ильин

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Мать
Варвара МитрофановаНеизвестно г.р.
Отец
Илья ЕгоровНеизвестно г.р.
Супруги
Авдотья ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Широков Сергей ПавловНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья Егоров

Мать: Варвара Митрофанова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Сергей Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.