Павел Ильин
мужской, родился Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
МатьВарвара МитрофановаНеизвестно г.р.
ОтецИлья ЕгоровНеизвестно г.р.
Супруги
Авдотья ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Широков Сергей ПавловНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья Егоров
Мать: Варвара Митрофанова
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова