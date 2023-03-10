Архипов Константин Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
с.Курманаевка
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Архипов Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна
Смерть
1926
с.Курманаевка