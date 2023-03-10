Архипов Константин Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Константин Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Архипов Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1926
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка

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