Вшивцев Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Вшивцев Иван Никитин
Мать: Вшивцева Наталья Фомина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Карповна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Федосия Карповна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1808