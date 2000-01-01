Вшивцев Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Карп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Вшивцев Иван Никитин

Мать: Вшивцева Наталья Фомина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея Карповна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Филип Карпович

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вшивцев Сергей Карпович

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Федосия Карповна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Наталья Афонасьева

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1808
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