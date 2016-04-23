Баранова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Баранов Алексей Потапович

Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Потаповна

Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Дмитрий Потапович

Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Потапович

Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Акулина Потаповна

Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Нина Потаповна

Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович

Смерть
Неизвестно
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