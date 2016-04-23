Баранова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1931
Сын: Баранов Алексей Потапович
Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Потаповна
Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Дмитрий Потапович
Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Акулина Потаповна
Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Нина Потаповна
Отец ребёнка: Баранов Потап Борисович
Смерть
Неизвестно