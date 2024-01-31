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Коновалов Василий Григорьевич

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Место рождения

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Коновалов Григорий Иванович

Мать: Коновалова (Лобанова) Анна Григорьевна

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сулейманова (Коновалова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулез костей

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