Коновалов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Место жительства
Неизвестно
Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сулейманова (Коновалова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулез костей