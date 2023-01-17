Гак Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Сын: Гак Фока Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Восприемники Запасной солдат Сергей Лукич Ягольник, Екатерина Фодоровна Розумная
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Гак Иван Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
02.11.1900 ст.
Сын: Гак Иосиф Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
26.06.1905 ст.
Сын: Гак Давид Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Восприемники: Сергей Лукич Ягольник, Елисавета Дмитриевна Коваленко
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Гак Роман Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
19.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Восприемники: села Чаплинки крестьяне: Сергей Лукич Ягольник и Сергея Пантелеевича Разумного жена Екатерина Феодоровна
Рождение ребёнка
29.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гак Игнат Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнатюк Пелагея Демьяновна
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Федор Демьянович
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Смерть
Неизвестно