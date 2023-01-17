Гак Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1892 ст.

Сын: Гак Елисей Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Сын: Гак Фока Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.

Сын: Гак Митрофан Дамианович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники Запасной солдат Сергей Лукич Ягольник, Екатерина Фодоровна Розумная
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Гак Иван Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.11.1900 ст.

Сын: Гак Иосиф Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.06.1905 ст.

Сын: Гак Давид Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники: Сергей Лукич Ягольник, Елисавета Дмитриевна Коваленко
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Гак Роман Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.05.1909 ст.

Сын: Гак Алексей Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники: села Чаплинки крестьяне: Сергей Лукич Ягольник и Сергея Пантелеевича Разумного жена Екатерина Феодоровна
Рождение ребёнка
29.05.1913 ст.

Сын: Гак Григорий Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гак Игнат Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шапов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнатюк Пелагея Демьяновна

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Демьян Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Федор Демьянович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Смерть
Неизвестно
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