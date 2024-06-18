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Лагутин Василий Васильевич

Место рождения

Марганец, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.04.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1950

Отец: Лагутин Василь Васильевич

Мать: Лагутина (Кодинцева) Галина (Анна) Аникеевна

Марганец, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагутина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лагутина Лидия

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.12.1974

Дочь: Еременко (Лагутина) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Лагутина Лидия

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.09.1980

Сын: Лагутин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лагутина Лидия

Марганец, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Марганец, Дніпропетровська область

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