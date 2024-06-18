Лагутин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагутина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагутин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лагутина Лидия
Рождение ребёнка
27.12.1974
Дочь: Еременко (Лагутина) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Лагутина Лидия
Рождение ребёнка
21.09.1980
Сын: Лагутин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лагутина Лидия
Смерть
Неизвестно