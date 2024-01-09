Коротенко (Шавырина) Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти21.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шавырин Филипп
Мать: Шавырина Агафья
Рождение ребёнка
10.11.1920
Дочь: Добрынина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович
Рождение ребёнка
06.02.1923
Сын: Коротенко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович
Рождение ребёнка
06.07.1926
Сын: Коротенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Коротенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович
Рождение ребёнка
06.02.1937
Сын: Коротенко Иван Александрович
Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1966