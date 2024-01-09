Коротенко (Шавырина) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенко (Шавырина) Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

21.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шавырин Филипп

Мать: Шавырина Агафья

Рождение ребёнка
10.11.1920

Дочь: Добрынина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович

Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Коротенко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович

Рождение ребёнка
06.07.1926

Сын: Коротенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович

Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Коротенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович

Рождение ребёнка
06.02.1937

Сын: Коротенко Иван Александрович

Отец ребёнка: Коротенко Александр Изотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротенко Александр Изотович

Смерть
21.01.1966
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