Мерклер (Merckler) Катарина (Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерклер (Merckler) Катарина (Catherina)

Мерклер (Merckler) Катарина (Catherina)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1726

Сын: Даннер Каспар

Отец ребёнка: Даннер Андреас

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даннер Андреас

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close