Цыганков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1977
Дочь: Смирнова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Цыганкова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
20.09.1982
Сын: Цыганков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Цыганкова Татьяна Юрьевна
Смерть
24.08.2019