Цыганков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1977

Дочь: Смирнова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Цыганкова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
20.09.1982

Сын: Цыганков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Татьяна Юрьевна

Смерть
24.08.2019

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