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Перевощикова Анна Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

27.01.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Сын: Перевощиков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Перевощиков Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевощиков Михаил Васильевич

Смерть
27.01.1910 ст.
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