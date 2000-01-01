Перевощикова Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смерти27.01.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Сын: Перевощиков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Перевощиков Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1910 ст.