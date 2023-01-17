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Фархутдин Токтомыш

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Токтомыш Исакай

Мать: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шамсизигана Фархутдин

Мать ребёнка: Магамия Габидулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шамсикамар Фархутдин

Мать ребёнка: Магамия Габидулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шамсивафа Фархутдин

Мать ребёнка: Магамия Габидулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магамия Габидулла

Смерть
Неизвестно
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