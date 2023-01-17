Фархутдин Токтомыш
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Токтомыш Исакай
Мать: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шамсизигана Фархутдин
Мать ребёнка: Магамия Габидулла
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шамсикамар Фархутдин
Мать ребёнка: Магамия Габидулла
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шамсивафа Фархутдин
Мать ребёнка: Магамия Габидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магамия Габидулла
Смерть
Неизвестно