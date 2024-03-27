Султаев Габделмазит
Место рожденияШирд
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Султай Султанов
Мать: Габида
Ширд
Рождение ребёнка
1854
Сын: Султаев Габделхай Мазитов
Мать ребёнка: Хуснизямал Фатхуллина
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султаев Габделкави Габделмазитов
Мать ребёнка: Хуснизямал Фатхуллина
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно