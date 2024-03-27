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Султаев Габделмазит

Место рождения

Ширд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Султай Султанов

Мать: Габида

Ширд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Султаев Габделхай Мазитов

Мать ребёнка: Хуснизямал Фатхуллина

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султаев Габделкави Габделмазитов

Мать ребёнка: Хуснизямал Фатхуллина

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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