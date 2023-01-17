Гусев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Беляшова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гусев Иван Егорович
Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1926
Дочь: Паутова Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна
Записана с отчеством Георгиевна, была допущена ошибка при регистрации в младенчестве.
Рождение ребёнка
?.11.1928
Дочь: Лузина Зоя Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932