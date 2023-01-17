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Гусев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Беляшова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусев Иван Егорович

Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1926

Дочь: Паутова Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Записана с отчеством Георгиевна, была допущена ошибка при регистрации в младенчестве.
Рождение ребёнка
?.11.1928

Дочь: Лузина Зоя Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Нионила Алексеевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Нионила Алексеевна

Смерть
1932
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