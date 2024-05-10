Цыханский Яков Наумович (Нохимович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти11.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Цыханский Наум (Нохим)
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти.
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Ревич (Цыханская) Фая Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Смерть
11.12.1900 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «Воспаление печени» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 410 - Актовые записи о смерти еврейской... Показать все