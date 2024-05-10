Цыханский Яков Наумович (Нохимович) 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыханский Яков Наумович (Нохимович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Цыханский Наум (Нохим)

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о смерти.
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Ревич (Цыханская) Фая Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Смерть
11.12.1900 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «Воспаление печени» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 410 - Актовые записи о смерти еврейской... Показать все

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