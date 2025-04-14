Голдобин Сергей Михайлович 08.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голдобин Сергей Михайлович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

08.06.1959

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959

Отец: Голдобин Михаил Петрович

Мать: Голдобина (Кудряшова) Зоя Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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