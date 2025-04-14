Голдобин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана