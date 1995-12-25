Тимошкин Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошкин Виктор Данилович
Мать: Тимошкина Любовь
Рождение ребёнка
01.09.1993
Сын: Тимошкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Велиева Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
25.12.1995
Сын: Тимошкин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Велиева Ирина Викторовна
Развод
Неизвестно
Жена: Велиева Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велиева Ирина Викторовна