Тимошкин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкин Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошкин Виктор Данилович

Мать: Тимошкина Любовь

Рождение ребёнка
01.09.1993

Сын: Тимошкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Велиева Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
25.12.1995

Сын: Тимошкин Антон Владимирович

Мать ребёнка: Велиева Ирина Викторовна

Развод
Неизвестно

Жена: Велиева Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велиева Ирина Викторовна

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